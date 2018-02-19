Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження через самогубство 19-річної студентки

Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення 19-річної громадянки Туркменістану до самогубства, інформує прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що 30.01.2018 студентка одного з вищих навчальних закладів Києва, громадянка Туркменистану, вийшла з навчального закладу, де навчалась та додому не повернулась. За фактом її зникнення 31.01.2018 було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. В ході розслідування встановлено, що дівчина 30.01.2018 покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з мосту Патона в Києві. За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання в вищому навчальному закладі, а також через непорозуміння із його керівництвом», – ідеться в повідомленні.

У зв’язку з цим прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.