Генсекретар ООН закликав до глобальної боротьби проти кібервоєн

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав до об’єднання світової спільноти з метою мінімізації впливу кібервоєн на життя цивільних громадян.

«Наступна війна почнеться з масової кібератаки з метою знищення військового потенціалу і паралічу базової інфраструктури, такої як електричні мережі», – сказав Ґутерріш під час виступу в Лісабонському університеті 19 лютого.

Він зазначив, що «епізоди кібервійни між державами» світ спостерігає вже сьогодні.

Ґутерріш запропонував створити в ООН платформу, на базі якої вчені, урядовці та інші особи могли б розробити правила «для забезпечення більш гуманного характеру» щодо вирішення будь-якого конфлікту, пов’язаного з інформаційними технологіями.

Ґутерріш зробив відповідні заяви після того, як Сполучені Штати і Британія минулого тижня звинуватили Росію в застосуванні вірусу NotPetya в червні 2017 року, яка порушила діяльність компаній по всій Європі, головним чином в Україні. Москва відкинула звинувачення, назвавши їх безпідставними.