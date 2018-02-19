Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Лютий 2018, Київ 01:13
Новини | Суспільство

20 лютого українці на Олімпіаді змагатимуться у лижному двоборстві та біатлоні

20 лютого збірна України на олімпіаді у Пхьончхані змагатиметься у двох дисциплінах – лижному двоборстві та біатлоні.

О 12:00 у лижному двоборстві виступатиме Віктор Пасічник. Спочатку українець змагатиметься у дисципліні – великий трамплін, після цього – індивідуальній гонці на 10 кілометрів.

О 13:15 стартує змішана естафета з біатлону. Склад української команди – Ірина Варвинець, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

На сьогодні у командному заліку Олімпіади лідирує збірна Норвегії, яка здобула вже 28 нагород. На її рахунку 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових медалей.

Україна на 18-му місці, позаду російські спортсмени та збірна Китаю.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG