Соціологи заявили про зростання популярності у Німеччині правої популістської партії

Праві з ультра-консервативної популістської партії «Альтернатива для Німеччини» обігнали ліву «Соціал-демократичну партію» за симпатіями виборців у Німеччині, повідомили соціологи 19 лютого за результатами нового опитування громадської думки, проведеного інститутом Insa на замовлення газети Bild.

Згідно з результатами, «Альтернатива для Німеччини» набирає наразі 16 відсотків, соціал-демократи – 15,5 відсотків, розподіляючи таким чином друге і третє місця відповідно. Блок ХДС/ХСС та її лідер Ангела Меркель залишаються на першому місці із 32 відсотками.

Це вперше, коли «Альтернатива для Німеччини», яка отримала 12,7 відсотка на загальних виборах у вересні, випереджає «Соціал-демократичну партію», що мала 20,5 відсотка в осінньому голосуванні (найгірший результат з 1949 року).

Аналітики кажуть, що популярність «Соціал-демократичної партії» різко впала після того, як її керівництво прийняло формат «великої коаліції» з консерваторами Меркель після вересневих виборів. Чи буде створено новий уряд Меркель разом з соціал-демократами залежить від голосування партійців 4 березня.