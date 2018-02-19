Латвія: підозрюваного в хабарництві голову центробанку звільнили з-під варти

Голова центрального банку Латвії був звільнений з-під варти через взяття на поруки після того, як антикорупційне агентство країни звинуватило його в отриманні хабара на суму близько 100 тисяч євро.

Бюро із запобігання і боротьби з корупцією (KNAB) 19 лютого заявило, що жодних формальних звинувачень щодо Ілмара Римшевича, затриманого поліцією у вихідні, не було висунуто.

Через годину після заяви відомства на новинному порталі Delfi з’явилося відео, як Римшевич разом із своїм адвокатом покидає приміщення KNAB у Ризі.

«Я категорично не згоден зі звинуваченнями», – заявив він.

Тим не менше, прем’єр-міністр країни Маріс Кучинскіс закликав Римшевич відмовитися від виконання обов’язків голови центробанку Латвії на час розслідування проти нього.

Ілмар Римшевич є головою центрального банку Латвії з 2001 року, він також є членом Ради правління Європейського центрального банку (ЄЦБ).

У KNAB не уточнили суті звинувачень проти Римшевича. Водночас агенція Associated Press повідомила 19 лютого, що керівники латвійського банку Norvik заявили, що глава центробанку країни намагався вимагати гроші у фінустанови протягом багатьох років. За даними агенції, Norvik подав скаргу в міжнародний арбітраж через те, що «високопоставлений латвійський чиновник» намагався отримати хабара у банку і зловживав своїми повноваженнями.