В Іспанії почався судовий процес у справі «російської мафії»

Депутат Держдуми Росії Владислав Резник і ще 17 підозрюваних осіб постали перед судом в Іспанії за звинуваченням у відмиванні грошей для двох російських мафіозних банд.

«Я прийшов на засідання, тому що я ні в чому не винен, і я довіряю іспанської системі правосуддя», – заявив Резник в суді Мадрида.

Прокурори просять для більшості підозрюваних до 5,5 років ув'язнення та штрафів у межах до 100 мільйонів євро.

Про так звану «справу російської мафії в Іспанії» стало відомо в 2008 році, після того як в Іспанії було заарештовано кілька росіян, підозрюваних із зв’язками з «Тамбовським ОЗУ». Всього у справі фігурують 18 росіян. За версією слідства, всі вони входили в тамбовсько-малишевську об’єднану злочинну групу і були причетні до відмивання грошей на понад 50 мільйонів з 1996 року. Лідери угруповання – Геннадій Петров і Олександр Малишев – перебувають в розшуку.

Доказом вини Резника слідчі називали телефонні переговори з Петровим. Адвокат депутата стверджує, що на записі звучить голос іншої людини. Резник є членом правлячої партії «Єдина Росія» і член комітету з бюджету і податків Державної думи.Його дружина Діана Гіндін також постала перед судом разом з п’ятьма іспанцями, яких звинувачують у наданні допомоги російським компаніям у відмиванні грошей.

Тамбовська і Малишевська банди виникли в Санкт-Петербурзі наприкінці 1980-х років. Вважається, що вони контролювали десятки промислових підприємств і займалися торгівлею наркотиками, проституцією, кришуванням і відмиванням грошей. Пік відмивання грошей російськими бандами в Іспанії припав на 1990-ті, коли багаті росіяни почали скуповувати розкішні вілли в цій країні.