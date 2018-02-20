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20 Лютий 2018, Київ 13:27
Новини | Міжнародні

У Сирії близько 100 людей загинули внаслідок атаки проурядових сил у Східній Гуті

Цивільні тікають від обстрілу в Східній Гуті, Сирія, 19 лютого 2018 року

Щонайменше 98 людей, серед яких понад 20 дітей, загинули всього за добу 19 лютого внаслідок атаки сил режиму сирійського президента Башара Асада та його союзників у передмісті Дамаска, Східній Гуті. Про це повідомляє базована в Лондоні організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», за цими ж даними, ще близько 470 людей зазнали поранень.

Регіональний координатор ООН з сирійської кризи Панош Мумцис вказує, що жертвами «екстремальної ескалації бойових дій» 19 лютого стали щонайменше 40 мирних жителів, поранень зазнали понад 150.

Уряд у Дамаску вважає, що веде бойові дії лише проти бойовиків. Згідно з урядовими повідомленнями, бойовики зі Східної Гуті здійснили мінометний обстріл Дамаска, вбивши дитину та поранивши ще вісьмох людей.

Згідно зі звітами ООН, з 2013 року близько 400 тисяч людей живуть у Східній Гуті в облозі урядових сил.

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