У Сирії близько 100 людей загинули внаслідок атаки проурядових сил у Східній Гуті

Щонайменше 98 людей, серед яких понад 20 дітей, загинули всього за добу 19 лютого внаслідок атаки сил режиму сирійського президента Башара Асада та його союзників у передмісті Дамаска, Східній Гуті. Про це повідомляє базована в Лондоні організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», за цими ж даними, ще близько 470 людей зазнали поранень.

Регіональний координатор ООН з сирійської кризи Панош Мумцис вказує, що жертвами «екстремальної ескалації бойових дій» 19 лютого стали щонайменше 40 мирних жителів, поранень зазнали понад 150.

Уряд у Дамаску вважає, що веде бойові дії лише проти бойовиків. Згідно з урядовими повідомленнями, бойовики зі Східної Гуті здійснили мінометний обстріл Дамаска, вбивши дитину та поранивши ще вісьмох людей.

Згідно зі звітами ООН, з 2013 року близько 400 тисяч людей живуть у Східній Гуті в облозі урядових сил.