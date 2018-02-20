Лавров звинувачує Захід у «посиленні напруженості» на Балканах

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перед початком свого візиту до Сербії звинуватив Сполучені Штати та деякі європейські країни у посиленні напруженості на Балканах. В інтерв’ю сербському інформаційному агентству «Бета» 19 лютого Лавров заявив, що «антиросійські» держави Заходу ставлять балканські держави перед вибором «ви з Заходом чи з Росією» як умовою вступу до ЄС та НАТО.

Лавров розповів сербському телеканалу N1, що змушування балканських націй до вибору сторони – це «дуже неправильна політика», і Росія має намір зберегти свої інтереси та зв’язки з балканськими країнами, такими як Сербія.

Нещодавно Євросоюз визначив мету прийняти Сербію та Чорногорію до свого складу до 2025 року, цю мету ставить перед собою й Белград. Лідери ЄС встановили жорсткі умови для вступу – йдеться про встановлення верховенства права, гарантування фундаментальних прав та врегулювання регіональних територіальних суперечок, – але антиросійська політика не включенв до умов членства.

Сербія продовжує підтримувати тісні зв’язки з Москвою та заявила, що не підтримує економічні санкції ЄС проти Росії через її агресію в Україні. Белград також не прагне вступити до НАТО, як сусідня Македонія та Чорногорія, яка в 2017 році приєдналася до військового альянсу.