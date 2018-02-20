Президент Порошенко вшанував пам’ять Небесної сотні

У четверту річницю розстрілу активістів Майдану на Алеї Героїв Небесної сотні президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

Сам Порошенко написав у Twitter: «Герої Небесної сотні – справжні янголи-охоронці України. Вони віддали найголовніше, що у них було – свої життя – за кращу долю для нас, назавжди ставши орієнтиром для майбутніх поколінь вільних українців. Герої не вмирають».

В Україні 20 лютого, згідно з указом президента «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», відзначається День Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.