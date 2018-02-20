Сербія затримала двох українок за підозрою в шпигунстві на військовому об’єкті

Сербія затримала вісім іноземних громадян, серед яких двох українок і двоє американців, за підозрою в намаганні сфотографувати та увійти до військового об’єкта без дозволу. За даними урядового телеканалу РТС, 19 лютого американські та українські громадяни фотографували за допомогою безпілотника штаб військової розвідки в центрі Белграда.

Імена цих людей не були вказані в повідомленні, йдеться лише, що затримані громадяни України є жінками, всі затримані перебувають під вартою в поліції.

Оголошуючи про арешт восьми іноземців, міністр оборони Сербії Александар Вулін заявив, що «невипадково така велика кількість іноземних громадян намагалася увійти до приміщень, що контролюються армією Сербії».

Президент Сербії Александар Вучич ще 18 лютого згадав про арешт «групи» іноземців, але заявив, що їхня справа «не особливо небезпечна». «Ми нещодавно мали серйозніший випадок, але сьогодні (загроза – ред.), здається, не на тому рівні», – сказав він.