На пробне ЗНО зареєструвалися понад 170 тисяч осіб

Для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) 2018 року зареєструвалися понад 170 тисяч осіб, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Найбільше зареєстрованих у місті Київ – 22 971 особа. Серед лідерів за областями: Львівська – 21 679 осіб, Дніпропетровська – 20 949 осіб, Харківська – 18 053 особи та Одеська – 16 781 особа», – йдеться в повідомленні.

Минулого року для участі в пробному ЗНО зареєструвалися понад 132 тисячі людей.

До 1 березня в особистих кабінетах усіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть розміщені запрошення-перепустки з адресами пунктів тестування, додають у центрі.

Пробне тестування відбудеться: 24 березня – з української мови і літератури; 31 березня – з англійської, німецької, іспанської, французької мов, біології, географії, історії України, математики, фізики, хімії.

В Україні 6 лютого почалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація триватиме до 19 березня.

Основна сесія зовнішнього тестування пройде з 22 травня до 13 червня. За результатами тестування випускники можуть отримати можливість вступу до вищих навчальних закладів.