«Роскомнагляд»: Facebook має місяць, щоб пояснити причини блокування акаунту Кадирова

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій («Роскомнагляд») встановила для соціальної мережі Facebook місячний термін для пояснення причини блокування акаунту лідера Чечні Рамзана Кадирова.

«Ми зустрілися з Facebook і порушували це питання. Ще раз письмово вручили їм наш запит... Далі їм місяць, колеги не змогли відповісти. Вони погодилися взяти час, щоб сформулювати причини», – цитує інформагенція «РИА Новости» слова заступника голови «Роскомнагляду» Вадима Субботіна.

Причиною блокування акаунтів голови російського регіону Чечні Рамзана Кадирова в соціальних мережах Facebook і Instagram є його внесення до санкційного списку США, повідомляли російські ЗМІ з посиланням на дані прес-служби Facebook.

Офіційні сторінки голови Чечні в Instagram і Facebook були заблоковані 23 грудня. Раніше Кадиров був внесений США до списку санкцій за так званим «законом Магнітського». Кадирова звинуватили в причетності до порушень прав людини в Чечні.

У Кадирова було понад три мільйони підписників на його російськомовному аккаунті у Instagram і понад 750 тисяч на Facebook.