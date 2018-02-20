В Україні буде до 20 градусів морозу – синоптики

Синоптики прогнозують значне похолодання впродовж поточного тижня, в окремі ночі на півночі країни температура сягне до 20 градусів нижче нуля. Такі дані оприлюднюють як українські, так і закордонні погодні ресурси.

«Оскільки антициклони – з півночі, то вони притягнуть із собою повітря арктичного походження», – попереджає синоптик Наталка Діденко.

Вона також оприлюднює тижневий прогноз для Києва: «мороз, мороз, 24 лютого сніг підвищить температуру, потім знову мороз».

За даними закордонних синоптичних сайтів, свого піку морози сягнуть наприкінці поточного тижня й утримаються на початку наступного. Приміром, Норвезький метеорологічний інститут очікує в Києві під ранок 25 лютого до 20 градусів морозу. А в Сумах, до – 22 буде і в ніч на суботу, і в ніч на неділю. Менш екстремальні температури прогнозує американський сайт wunderground.com.