Керівники КНДР в останній момент скасували зустріч з віце-президентом США

Делегація Північної Кореї в останню хвилину скасувала зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом, яка мала відбутися 10 лютого в південнокорейському Пхьончхані, де тривають Олімпійські ігри, повідомляє 21 лютого Reuters.

Пенс планував зустрітися з делегацією КНДР, до якої входить сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон. Ця зустріч стала б першим контактом високопоставлених чиновників адміністрації президента США Дональда Трампа з Північною Кореєю.

Однак Пхеньян скасував зустріч після того, як Пенс засудив факти порушення прав людини в КНДР і оголосив про запровадження нових економічних санкцій відносно Північної Кореї, повідомив голова апарату віце-президента Нік Аєрс.

У Держдепартаменті США заявили, що Пенс хотів використати зустріч, щоб «змусити Північну Корею відмовитися від своїх балістичних ракет і ядерної програми». 12 лютого Пенс заявив, що США мають намір запровадити нові і «найсуворіші» санкції щодо КНДР, щоб змусити її відмовитися від розробки ядерної зброї.