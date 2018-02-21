На суді в справі Януковича свідчить дипломат Єльченко, чекають на Порошенка (трансляція)

В Оболонському районному суді Києва 21 лютого на засіданні у справі обвинуваченого в державній зраді екс-президента України Віктора Януковича відбувається допит постійного представника України при ООН Володимира Єльченка як свідка обвинувачення. Також 21 лютого суд планує заслухати свідчення президента України Петра Порошенка.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію допиту Порошенка і Єльченка.

18 лютого Порошенко оголосив про свою участь в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження стосовно звинувачень у державній зраді колишнього президента Януковича.

У лютому 2014 року Порошенко як народний депутат України прилетів до Криму, щоб провести переговори з депутатами кримського парламенту. На виході з аеропорту Сімферополя збройні «бійці самооборони» намагалися заблокувати вихід помічникам Порошенко, але спроба не вдалася. Пізніше майбутній президент України попрямував до Верховної Ради АРК.

Оболонський районний суд в кінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Події на Майдані розслідуються в окремому провадженні.

Екс-президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, всі звинувачення спростовує.