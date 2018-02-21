Бойовики на Донбасі вбили медсестру, яка надавала допомогу цивільним – військові

Внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі загинула сестра-медик, яка в цей час надавала допомогу цивільним. Про це 21 лютого повідомляє 10-та окрема гірсько-штурмова бригада.

«Вчора (20 лютого – ред.), під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні наші медики. Загинула наша сестра – медик, військовослужбовець і людина з великим серцем – Сабіна. Ще одного військовослужбовця поранено», – йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні 21 лютого штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив, що в зоні бойових дій 20 лютого загинув один український військовий, ще п’ятеро були поранені, а двоє зазнали бойових травм.