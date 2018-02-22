США попереджають країни світу про ризик співпраці з Росією у військовій сфері

Сполучені Штати попередили уряди у всьому світі про ризик опинитися під санкціями за будь-які «значні угоди» з військовими Росії або військово-промисловим комплексом цієї країни. Про це на умовах анонімності заявили 21 лютого американські високопосадовці.

Ці попередження пролунали слідом за заявою Державного департаменту США, що загроза застосування американських санкцій до оборонної промисловості Росії вже коштувала Москві близько 3 мільярдів доларів.

За словами американських чиновників, «великі країни» переосмислюють оборонні закупівлі в Росії внаслідок попередження, яке надіслала адміністрація президента США Трампа після публікації переліку російських оборонних і розвідувальних структур, що підпадають під американські санкції. Високопосадовці, зокрема, підтвердили, що Туреччина, яка веде переговори щодо купівлі систем протиракетної оборони С-400 в Росії, є однією з країн, які отримали такі попередження. Туреччина заявила, що вона також аналізує можливість придбання альтернативних системи у союзників по НАТО.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 21 лютого заявив, що Москву не турбують санкції США щодо російського ВПК. За його словами, Росія «намагається застрахувати ризики, пов’язані з випадками недобросовісної конкуренції з боку Сполучених Штатів на ринку військово-технічного співробітництва».