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22 Лютий 2018, Київ 14:49
Новини | Міжнародні

Нападник на посольство США в Чорногорії підірвав себе гранатою

Поліція поблизу американського посольства в Подгориці, Чорногорія, 22 лютого 2018 року

Нападник, який опівночі 22 лютого кинув вибуховий пристрій на території посольства США в Чорногорії, підірвав себе, повідомляють американські та чорногорські чиновники.

Американські дипломати вказали, що ніхто зі співробітників посольства в Подгориці не отримав травми під час нападу.

«Невідома особа здійснила самогубство з вибуховим пристроєм, раніше ця особа кинула вибуховий пристрій у посольство Сполучених Штатів Америки», – повідомив уряд Чорногорії у Twitter. Пристрій, що кинули в посольство, найімовірніше був ручною гранатою, вказала чорногорська влада.

Поліція розслідує цей інцидент і прагне визначити нападника та його мотиви.

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