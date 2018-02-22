Нападник на посольство США в Чорногорії підірвав себе гранатою

Нападник, який опівночі 22 лютого кинув вибуховий пристрій на території посольства США в Чорногорії, підірвав себе, повідомляють американські та чорногорські чиновники.

Американські дипломати вказали, що ніхто зі співробітників посольства в Подгориці не отримав травми під час нападу.

«Невідома особа здійснила самогубство з вибуховим пристроєм, раніше ця особа кинула вибуховий пристрій у посольство Сполучених Штатів Америки», – повідомив уряд Чорногорії у Twitter. Пристрій, що кинули в посольство, найімовірніше був ручною гранатою, вказала чорногорська влада.

Поліція розслідує цей інцидент і прагне визначити нападника та його мотиви.