Двох українців засудили у Великій Британії за спробу провезти на яхті шістьох нелегалів

Двох українців, колишнього танцівника балету та шеф-кухаря, засудили у Великій Британії за спробу нелегально провезти на територію країни шістьох інших громадян України, повідомляють британські ЗМІ.

Суд у Портсмуті засудив до шести років позбавлення волі за звинуваченням у сприянні незаконній імміграції 50-річного Владислава Кертоглу. Його 29-річний спільник Дмитро Круїк проведе за ґратами три роки і дев’ять місяців.

Ці чоловіки були затримані 20 травня 2017 року, коли їхня яхта під назвою «Тазик» була перехоплена судном прикордонних військ поблизу острова Гейлінг у Гемпширі. Перед тим судно вирушило з північного заходу Франції.

Дмитро Круїк розповів прикордонникам, що вони метою їхнього прибуття до Великої Британії була «просто подорож», але під час обшуку прикордонники знайшли ще шість українських чоловіків, які пізніше були вислані з країни.