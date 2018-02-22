Депутат Бакулін, на якого є подання ГПУ, не виходить на зв’язок – Парубій

Народний депутат України від фракції «Опозиційний блок» Євген Бакулін, згоди на притягнення до кримінальної відповідальності якого просить Генпрокуратура, не виходить на зв’язок, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

«Наскільки мені відомо, наразі він не виходить на зв’язок. Помічники перестали брати слухавку. Але закон передбачає, що він має п’ять днів (для надання пояснень – ред.). Якщо він цього права не використає, то регламентний комітет розгляне подання», – сказав Парубій 22 лютого.

Він нагадав, що на розгляд подання генпрокурора є 20 днів.

Голова Верховної Ради 19 лютого повідомив про отримання від Генерального прокурора України подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна з фракції «Опозиційний блок».

Парубій зазначив, що він передав документи на розгляд комітету Верховної Ради з питань регламенту.

16 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав це подання.

У коментарях до допису речниця Луценка Лариса Сарган додала, що Бакулін «уже близько трьох років» перебуває в Росії. Згідно з даними на сайті парламенту, депутат востаннє проходив електронну реєстрацію у Верховній Раді 5 липня 2016 року.

В «Опозиційному блоці» це подання назвали політично мотивованим.

Наступний пленарний тиждень розпочнеться у парламенті 27 лютого.

Юрій Луценко заявляв, що прокуратура готує подання до Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності Євгена Бакуліна, ще в липні 2017 року.

У лютому 2017 року у прокуратурі повідомили, що колишній заступник голови компанії «Нафтогаз України» Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством у справі щодо розкрадання державних коштів.

Силовики повідомляли, що колишні заступники голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергій й Олександр Кацуби є фігурантами справи щодо закупівлі бурових установок.

За даними слідчих, Сергій Кацуба був куратором багатомільйонної корупційної оборудки із закупівлі бурових веж за завищеною ціною, яка відома під назвою «вишки Бойка». Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена «Чорноморнафтогазом» у 2011 році.

Тоді «Нафтогазом» керував Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати – заступник Бакуліна Сергій Кацуба, і член правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба.