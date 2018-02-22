Суд у справі Януковича перенесли на 28 лютого, у повторному допиті Порошенка відмовили

Оболонський районний суд Києва переніс на 28 лютого розгляд справи за обвинуваченнями екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.

28 лютого в суді планують допитати екс-начальника управління СБУ в Києві й області Олександра Щеголєва.

Крім того, 1 березня планують допитати екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожару, а також співробітника «Украероруху» Андрія Черткова.

21 лютого у цій справі допитали чинного президента Петра Порошенка. Він давав свідчення у режимі відеоконференції протягом приблизно години, зокрема, відповів на запитання сторони обвинувачення щодо подій 2014 року, коли екс-президент Віктор Янукович утік до Росії, а Москва незаконно анексувала Крим.

Сьогодні захист Януковича клопотав про повторний допит Порошенка, суд відмовив.

Оболонський районний суд в кінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Події на Майдані розслідуються в окремому провадженні.

Екс-президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, всі звинувачення заперечує.