Депутатське об’єднання щодо гендерної рівності засудило лайливі слова Москаля на адресу Супрун

Міжфракційне об’єднання депутатів з питань гендерної рівності «Рівні можливості» засудило лайливі висловлювання голови Закарпатської облдержадміністрації Генадія Москаля на адресу очільниці Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун під час сесії обласної ради.

«Нагадуємо пану Москалю, що відповідно до статті 3 Конституції України, честь та гідність людини визнаються найвищими соціальними цінностями. Вимагаємо від Геннадія Москаля публічних вибачень та у майбутньому під час своїх виступів дотримуватись етичних та правових норм, які гарантують повагу до людської честі, гідності та професійної репутації», – йдеться у заяві організації.

Згідно з повідомленням, представники об’єднання звернулися до Адміністрації президента та Агенства з питань державної служби з вимогою притягнути Москаля до дисциплінарної відповідальності.

У мережі раніше з’явилося відео з сесії Закарпатської облради 22 лютого, де Москаль під час виступу критикує заяву Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області були нерозмитнені належним чином.

«Подивіться на цю Супрун. Я готую їй відповідь, що їй щеплення треба від дурості…Вчора розповсюдили всі інформаційні агентства її лист, що проблеми на Закарпатті, бо та місцева адміністрація, яку очолює Геннадій Москаль, отримали 8 тисяч доз від Угорщини, але не розмитнили їх та завезли контрабандою. Хоча зараз ми виставляємо митниці – все розмитнено. Це що за ї**нута, я вибачаюсь за це слово», – сказав Москаль.

На персональному сайті Геннадія Москаля немає тексту його виступу на сесії облради, а у повідомленні за його підсумками він називає Супрун некомпетентним в.о. міністра охорони здоров’я.

«Особисто мені хочеться спеціально для неї замовити вакцину від дрімучої некомпетентності, непрофесіоналізму й неадекватності, прищепити її, а потім відправити пані Супрун підводним човном реформувати медицину в Америку», – написав Москаль.

21 лютого виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що на сьогодні є проблеми з розподілом вакцин на Закарпатті.

«Там місцева адміністрація і губернатор Геннадій Москаль нам повідомили, що вони отримують 8 тисяч доз від Угорщини, але їх належним чином не розмитнили і вони ніби контрабанда, а тепер лікарі не хочуть їх використовувати і ми їм передали дози», – сказала Супрун.

Очільниця МОЗ наразі не коментувала останні висловлювання голови Закарпатської ОДА на свою адресу.