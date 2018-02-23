У США жінка за кермом врізалась в огорожу Білого дому

Секретна служба США повідомила, що 23 лютого жінка за кермом врізалась автомобілем в огороджувальний бар’єр біля Білого дому у Вашингтоні, її затримали.
«Жоден співробітник правоохоронних органів не був поранений під час інциденту за участю транспортного засобу, що врізався бар’єр біля Білого дому», – йдеться в повідомленні служби у Twitter.
Резиденцію американського президента після інциденту оточили, пострілів не було. У цей час президент США Дональд Трамп був у Білому домі, де проводив зустріч з прем’єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом.
Випадки, коли сторонні особи намагаються потрапити на територію Білого дому, відбуваються періодично. Щоб цьому завадити, працює Секретна служба США, відповідальна за охорону перших осіб держави.
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