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24 Лютий 2018, Київ 03:50
Новини | Міжнародні

У США жінка за кермом врізалась в огорожу Білого дому

Будівля Білого дому

Секретна служба США повідомила, що 23 лютого жінка за кермом врізалась автомобілем в огороджувальний бар’єр біля Білого дому у Вашингтоні, її затримали.

«Жоден співробітник правоохоронних органів не був поранений під час інциденту за участю транспортного засобу, що врізався бар’єр біля Білого дому», – йдеться в повідомленні служби у Twitter.

Резиденцію американського президента після інциденту оточили, пострілів не було. У цей час президент США Дональд Трамп був у Білому домі, де проводив зустріч з прем’єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом.

Випадки, коли сторонні особи намагаються потрапити на територію Білого дому, відбуваються періодично. Щоб цьому завадити, працює Секретна служба США, відповідальна за охорону перших осіб держави.

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