Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес у Києві – Кличко

Незаконні МАФи «вбивають» малий бізнес у Києві, бо їхні власники не дотримуються принципів чесної конкуренції, заявив мер столиці Віталій Кличко на своєму сайті.

«Якщо ти хочеш працювати офіційно, ти повинен платити за комунальні послуги, повинен платити працівникам офіційну заробітну платню, платити податки в бюджет нашого міста. Власники ж незаконних МАФів не платять. І наше завдання – навести з цим лад», – сказав Кличко.

За його словами, торік у столиці демонтували близько 1,5 тисячі незаконних МАФів. На черзі ще близько 1,6 тисяч таких тимчасових споруд у всіх районах Києва, додав Кличко.

Він повідомив, що навесні кияни і гості столиці побачать оновлені підземні переходи на Майдані та Хрещатику.

Останніми роками в столиці триває боротьба зі стихійним розміщенням торговельних кіосків у невідведених для цього місцях або за відсутності необхідної документації. Часто демонтаж комунальними службами так званих МАФів (малих архітектурних форм) закінчується сутичками й протестами.