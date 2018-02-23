Через обстріл бойовиків на Луганщині є пошкодження будівель цивільних – штаб АТО

Пізно ввечері 23 лютого у штабі АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили обстріл в районі населеного пункту Луганське, через що є пошкодження будівель мирних жителів.

«Близько 21:00 години противник обстріляв позиції сил АТО із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – артилерією калібру 122 міліметри. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу, декілька снарядів розірвалися на околиці населеного пункту Луганське. Вибуховою хвилею пошкоджено майно місцевих жителів», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Військові також вказують, що у районі населеного пункту Підлісне бойовики застосували проти підрозділів сил АТО артилерійські системи.

Інформації, чи є постраждалі серед цивільних та військових наразі немає.

На сайтах угруповання «ЛНР» немає інформації про бойові дії у вказаних українськими військовими районах.

Раніше 23 лютого в штабі АТО заявляли, що бойовики до 18-ї години п’ятниці зменшили інтенсивність обстрілів до трьох.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.