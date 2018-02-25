«Укравтодор»: проїзд дорогами загального користування забезпечений 

У компанії «Укравтодор» заявляють, що проїзд автодорогами загального користування забезпечений.

Як повідомляє прес-служба компанії, проїжджа частина доріг у більшості регіонів – суха, оброблена протиожеледними матеріалами, лише на території Херсонської – місцями перемети, на дорогах Тернопільскої, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Донецької, Черкаської областей – місцями засніжена.

За даними синоптиків, завтра, 26 лютого, очікується холодна погода без опадів, температура вночі 17-22 градусів морозу, у північній частині місцями до 25 градусів морозу, вдень 9-14 градусів морозу.

На Київщині очікується температура вночі 17-19° морозу, вдень 10-12 градусів морозу, на дорогах ожеледиця.