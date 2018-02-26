У Криму затриманих учасників Pussy Riot відвезли в диспансер – адвокат

Учасників Pussy Riot Марію Альохіну, Олександра Софєєва і Ольгу Борисову, які були раніше затримані поліцією, відвезли на медичний огляд в диспансер в Сімферополі. Про це виданню «Медіазона» розповів адвокат Еміль Курбедінов, який представляє інтереси затриманих.

На даний час Альохіна і Софєєв залишаються в диспансері, а Борисову разом з адвокатом везуть в управління поліції. Причина затримання учасників Pussy Riot до цих пір невідома.

Раніше в понеділок Борисова повідомила в твіттері, що Альохіна, яка прилетіла до Сімферополя, відправила повідомлення «в поліції» і після цього перестала виходити на зв’язок. Незабаром Борисову і Софєєва також затримали. Напередодні з ними провели бесіду в місцевому управлінні ФСБ, після чого відпустили.

У серпні минулого року Марія Альохіна і Ольга Борисова провели в Якутську акцію на підтримку засудженого українського режисера Олега Сенцова, якого засудили у справі про тероризм після анексії Криму Росією. Активісток затримали. Суд оштрафував Борисову на 20 тисяч рублів.

20 грудня минулого року Марія Альохіна була затримана у будівлі ФСБ в Москві за плакат «З днем народження, кати». Акція була присвячена Дню працівника держбезпеки. Її засудили до 40 годин обов’язкових робіт.