Крим.Реалії в «День опору окупації» проводять телемарафон «4 роки опору»

26 лютого в «День опору Криму російській окупації» відбудеться спільний марафон «5 каналу», проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, Інформаційного агентства QHA («Кримські новини») і Радіо Hayat – «4 роки опору».

Протягом дня (з 14:00 до 21:30) ведучі марафону Катерина Некреча, Гаяна Юксель, Віталій Гайдукевич, Лариса Губіна, Павло Казарін спілкуватимуться з заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом й Ільмі Умеровим, радником голови Меджлісу Арсеном Жумаділовим, кримськими журналістами Валентиною Самар і Олександром Янковським, кримськотатарським режисером Ахтемом Сеїтаблаєвим, першим віце-спікером України Іриною Геращенко, а також із кримськими активістами і правозахисниками.

Крім того, в прямий ефір виходитиме спеціальний кореспондент Крим.Реалії з Генічеська Херсонської області. Він говоритиме про події, присвячені «Дню опору Криму російській окупації», і поспілкується з жителями анексованого Криму.

Також у рамках марафону буде пряме включення з мітингу на майдані Незалежності в Києві, який організовує Меджліс кримськотатарського народу і низка громадських і правозахисних організацій. Цей захід солідарності на підтримку тих громадян України, які проживають в умовах російської окупації в Криму.

В Україні дату 26 лютого пропонують проголосити «Днем опору Криму російській окупації». У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.