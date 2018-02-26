Кривий Ріг: через червоні прапори на марші нацгвардійців відкрили справу

У Кривому Розі поліція відкрила провадження через використання червоних прапорів військовослужбовцями Національної гвардії України на заходах із нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких окупантів. Про це Радіо Свобода 26 лютого повідомили в Криворізькій міській поліції.

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Справу розслідує міський відділ поліції.

23 лютого стало відомо про те, що 22 лютого в Кривому Розі на заходах до 74-річчя визволення міста від німецької окупації були використані червоні прапори. За словами організаторів, це були оригінали бойових прапорів – музейні експонати, які не підпадають під дію законів «про декомунізацію».

Однак у соцмережах користувачі висловлювали обурення.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що за фактом призначили службову перевірку.

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