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26 Лютий 2018, Київ 17:24
Новини | Події

Синоптик: в Україні найближчої ночі морози посиляться, місцями очікується до 26 градусів морозу

В Україні найближчої ночі температура повітря знизиться до 15-22 градусів морозу, місцями до 24-26 градусів морозу.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, вдень в більшості областей очікується 8-14 градусів зі знаком «мінус».

За її даними, завтра жителям південної, центральної частини України варто очікувати сильних снігопадів, хуртовин, снігових заметів і штормового вітру.

Діденко повідомляє, що у Києві вівторок, 26 лютого, буде ще холоднішим, ніж сьогодні.

«На фоні лютого морозу – вночі 18-20, а вдень 10-12 градусів – ще й посилиться вітер. Сніг з’явиться з другої половини дня, ввечері. Також у столиці очікується сильний північно-східний вітер», – пояснює синоптик.

Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру також повідомляє про погіршення погоди 27 лютого, але 28 лютого очікується невелике послаблення опадів, явищ та морозів.

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