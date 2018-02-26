КМДА: завтра можуть обмежити в’їзд вантажівок до Києва

Київська міська держадміністрація (КМДА) попереджає водіїв про можливе обмеження в’їзду до Києва великогабаритного транспорту 27 лютого.

Як повідомляє прес-служба КМДА, обмеження можуть застосувати у зв’язку з можливим погіршенням погоди.

Міська влада закликає у разі погіршення погодних умов не користуватися особистим авто, а за можливості надавати перевагу громадському транспорту.

За даними синоптиків, у Києві вівторок, 27 лютого, буде ще холоднішим, ніж сьогодні – вночі 18-20, а вдень 10-12 градусів морозу.