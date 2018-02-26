До вступу в ЄС Сербія має вирішити суперечку з Косовом – голова Єврокомісії

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Сербія має вирішити свою суперечку з Косовом і провести низку реформ, перш ніж зможе приєднатися до Європейського союзу.

Виступаючи після переговорів з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді Юнкер заявив, що ця балканська країна перебуває на правильному шляху, але ЄС не може приймати нових членів з невирішеними територіальними питаннями.

«Сербія вже здолала значну частину шляху до ЄС», – сказав Юнкер 26 лютого, і додав, що низку проблем «все ще потрібно вирішувати».

Юнкер наголосив, зокрема, на необхідності провести судову реформу в Сербії та поліпшити ситуацію з верховенством закону.

Юнкер відвідує Сербію в рамках свого турне країнами Західних Балкан, які прагнуть вступити в ЄС на тлі спроб Росія розширити свій вплив в регіоні, особливо в Сербії.