Поліція уточнює: через сутички біля Ради постраждали 14 правоохоронців

Унаслідок сутичок біля Верховної Ради постраждали 14 правоохоронців.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, у постраждалих травми різного ступеня тяжкості – зокрема переломи ключиці, щелепи, носа й численні гематоми.

Речник Нацполіції України Ярослав Тракало раніше повідомив Радіо Свобода, що внаслідок ранкових сутичок поранені 11 поліцейських.

У повідомленні на сайті поліції Києва уточнили, що вранці 27 лютого учасники мітингу принесли під стіни будівлі шини і хотіли їх підпалити.

«Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак учасники акції почали агресивно себе поводити: вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю в бік правоохоронців», – заявили в поліції.

Поліція після сутичок відкрила кримінальне провадження за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

За даними правоохоронців, біля Верховної Ради 27 лютого відбуваються «масові заходи, згідно із раніше поданими заявками».

Із трибуни парламенту народний депутат України з фракції «Народний фронт» Антон Геращенко заявив, що під Верховною Радою була організована провокація. Він звинуватив у подіях «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, який перебуває за кордоном.

Водночас Саакашвілі і його організація відкидають причетність до сутичок під парламентом.