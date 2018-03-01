Ядерна зброя. Росія перетворила Крим на військову базу – ранковий ефір Радіо Свобода

Затриманий злодій «в законі». Півтора десятка лишаються на волі;

Міністерство ветеранів. Депутати заявляють про підміну понять;

Ядерна зброя. Росія перетворила Крим на військову базу.

​На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: екс-заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Григорій Мамка, головний редактор сайту ОРД, радник Міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський; народний депутат («Народний фронт») Олег Петренко, народний депутат («Блок Петра Порошенка») Андрій Антонищак та учасник бойових дій на Донбасі, старшина запасу ЗСУ Дмитро Куліш; військовий експерт Ігор Козій та військовий експерт Олег Жданов.