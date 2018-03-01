Через негоду в Україні закрили шiсть аеропортів – ДСНС

Через негоду в Україні закрили шiсть аеропортів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У зв’язку з негодою аеропорти закрили у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах.

Згідно з повідомленням, у зв’язку з посиленням вітру лоцманську проводку суден обмежили в Херсонському та Южненському морських торговельних портах.

Раніше міжнародні аеропорти «Київ» та «Бориспіль» повідомили, що працюють у штатному режимі.

У ДСНС зазначили, що станом на 13 годину 1 березня сніг спостерігається в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Донецькій, Київській, Луганській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та Києві. У Миколаївській та Харківській областях швидкість вітру місцями сягає від 12 до 20 метрів на секунду.