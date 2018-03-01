Росія: підлітка засудили до умовного терміну в справі про акції 12 червня

Тверський районний суд Москви засудив до умовного покарання 18-річного Михайла Галяшкіна, який брав участь в акціях 12 червня 2017 року в російській столиці. За версією слідства, він розпорошив сльозогінний газ в обличчя співробітника правоохоронного органу.

Його визнали винним у «застосуванні насилля щодо представника влади» й засудили до одного року позбавлення волі умовно.

Суд звільнив Галяшкіна з-під домашнього арешту в залі суду. Йому визначили випробувальний термін в один рік. Суд призначив Галяшкіну умовне покарання, пославшись на його вік, відсутність судимостей, позитивні характеристики, а також те, що при здійсненні злочину він нібито потрапив під вплив «старших товаришів».

Прокуратура вимагала для Галяшкіна півтора року колонії. Адвокат просив суд закрити справу й призначити його клієнтові судовий штраф.

12 червня 2017 року в десятках міст Росії пройшли масові антикорупційні акції. По всій країні були затримані близько півтори тисячі людей.

На момент акції Галяшкіну було 17 років. Пізніше Басманний районний суд Москви відправив його під домашній арешт.