Азербайджан: до 25 зросла кількість загиблих у замкненому на ніч наркодиспансері

До 25 людей зросла кількість загиблих в результаті пожежі в наркологічному центрі в районі Хатай, у столиці Азербайджану Баку. Пожежа тривала дві години, вогонь пробивався крізь замкнені вікна одноповерхової дерев’яної держустанови, де за рішенням суду проходять примусове лікування від наркозалежності, деякі пацієнти лікуються там добровільно від алкоголізму.

Повідомляється, що в будівлі було 55 пацієнтів, прикутих до ліжка, евакуювати вдалося 30, у чотирьох – серйозні опіки. Гасили вогонь 10 бригад пожежників.

За даними влади, попередня причина пожежі – коротке замикання в електромережі.

Генеральна прокуратура Азербайджану повідомила про порушення кримінальної справи за фактом порушення правил пожежної безпеки.

На місце пожежі прибули деякі міністри, урядовці, а також президент Ільгам Алієв. Він заявив, що особисто контролюватиме хід розслідування і доручив виділити фінансову допомогу сім’ям загиблих.

Родичі жертв заявили, що пацієнтів після видачі ліків замикали в будівлі на ніч, саме приміщення радянських часів, за їхніми словами, було в занедбаному стані і роками не ремонтувалось.

Громадські активісти звинувачували владу у неповазі прав людини і нездатності убезпечити громадян.

Відповідно до урядових постанов, у Азербайджані пацієнти з «серйозними психологічними проблемами», пов’язаними з наркоманією чи алкогольною залежністю, можуть бути замкнені в їхніх кімнатах або «закріплені» на ліжках під час лікування. Але в таких випадках лікарняний персонал зобов’язаний гарантувати безпеку.