«Укравтодор» закликає водіїв завтра утриматися від поїздок на далекі відстані

У компанії «Укравтодор» закликають водіїв 3 березня утриматися від поїздок на далекі відстані.

Як повідомляє прес-служба компанії, складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

За даними «Укравтодору», внаслідок впливу активного циклону в Україні завтра, 3 березня, очікуються складні погодні умови. Зокрема, у південних, східних, більшості центральних областей сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

За даними синоптиків, в Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах сильний сніг, хуртовини.