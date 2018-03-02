Росія: адвокати Собчак заявили, що подали на Жириновського заяву до Генпрокуратури

Адвокатський корпус кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак подав заяву на іншого кандидата, лідера ЛДПР Володимира Жириновського до Генеральної прокуратури Росії через його образи під час телевізійних дебатів, повідомила прес-служба кампанії Собчак.

Адвокати просять відкрити проти Жириновського адміністративне провадження.

На думку представників Собчак, Жириновський дозволив собі публічно й у непристойній формі принизити її честь та гідність.

Під час телевізійних дебатів наприкінці лютого між Жириновським та Собчак стався конфлікт. Він почався з виступу в ефірі ще одного кандидата в президенти Росії – Сергія Бабуріна. Жириновський назвав Собчак «дурепою» після того, як вона закликала його не перебивати Бабуріна. У відповідь кандидатка сказала 71-річному лідерові ЛДПР, що йому в його віці «шкідливо так хвилюватися».

Той закликав ведучого змусити її замовкнути. «Але ж вона тупа, мізків немає», – не вгавав Жириновський. Собчак линула на нього воду, що спровокувало політика на чергову лайку.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня. Всього в бюлетені буде вісім кандидатів, включно з чинним президентом Росії Володимиром Путіним.