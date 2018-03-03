Вибух у Дніпрі: медики заявляють, що постраждалий у тяжкому стані

29-річний чоловік отримав тяжкі травми унаслідок вибуху в Дніпрі увечері 2 березня, його госпіталізували, повідомила поліція Дніпропетровської області.

Як повідомили Радіо Свобода в лікарні, наразі він у вкрай тяжкому стані у відділенні реанімації. Чоловік отримав сильні опіки, лікарі поки не дають ніяких прогнозів. За словами медиків, постраждалому ампутували частину правої руки.

За попередніми висновками вибухотехніків, у руках у чоловіка вибухнула ручна граната Ф-1, зазначили в поліції.

Правоохоронці заявили, що відкрили кримінальне провадження, попередня правова кваліфікація – «недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів».

Поліція зазначає, що з’ясовує обставини події та походження вибухового предмета.

Увечері 2 березня поліція повідомила, що вибух стався на вулиці.