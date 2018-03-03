ІМІ називає події під Радою «нападами на журналістів» і вимагає негайного розслідування

В Інституті масової інформації назвали неприпустимою ситуацію під Верховною Радою 3 березня, і вимагають негайного розслідування фактів перешкоджання діяльності журналістів, зокрема інциденту, через який постраждав журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко.

«Серйозні сумніви викликає рівень професіоналізму силовиків, які були задіяні в цих інцидентах, і бачили, що перед ними люди з камерами і журналістськими посвідченнями. ІМІ вимагає від правоохоронних органів негайно розслідувати і притягнути до відповідальності всіх винних осіб. Нагадаємо, що жоден співробітник правоохоронних органів, який нападав на журналів минулого року (ІМІ зафіксував 6 таких випадків), так і не поніс покарання», – йдеться в повідомленні на сайті організації.

В Інституті масової інформації також звернулися з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо зміни системи ідентифікації спецпризначенців, які працюють на масових заходах.

«Ідентифікаційні номери не є індивідуальними, вони нанесені на нижню потиличну частину шоломів, що ускладнює встановлення винних у правопорушеннях. Запровадження видимої індивідуальної ідентифікації допоможе уникнути таких інцидентів у майбутньому. Ми будемо уважно стежити за перебігом розслідування, і інформувати про нього міжнародну спільноту», – йдеться в повідомленні.

3 березня в результаті розпилення газу із балончика постраждав журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко, який виконував свої професійні обов’язки під Верховною Радою в час, коли поліція неподалік проводила «слідчі дії» в наметовому містечку. Журналіст розповів, що у момент нападу знімав на відео ранкові події під парламентом в центрі Києва. При ньому було посвідчення журналіста, яке він тримав перед собою. Камера була спрямована в сторону наметів активістів. Аж раптом працівник поліції підійшов до кореспондента зі спини та розпилив уміст балончика йому в обличчя. Після інциденту журналісту знадобилася медична допомога.

За даними Інституту масової інформації, крім журналіста Радіо Свобода Сергія Нужненка, під час «слідчих дій» під Верховною Радою постраждали також Богдан Кутєпов (Hromadske) та Владислав Красінський (Insider).

У поліції заявили, що проведуть службову перевірку, а в столичній прокуратурі відкрили 2 кримінальних провадження – про можливе перевищення службових повноважень поліцейськими та про можливе перешкоджання поліцейським роботі журналіста Радіо Свобода.

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і 7 працівників поліції. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість з яких відпустили.