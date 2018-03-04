Саакашвілі закликав прихильників у Грузії «повернутися до влади»

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі оприлюднив відеозвернення до своїх прихильників у Грузії, в якому заявляє про «завдання повернутися до влади у Грузії вже 2018 року».

На тлі каналів Амстердама в Нідерландах, де Саакашвілі нині перебуває після реадмісії з України як член родини своєї дружини, нідерландської громадянки, він заявляє, що створена ним у Грузії партія «Єдиний національний рух» має об’єднатися з іншими опозиційними силами для перемоги на президентських виборах у жовтні цього року і усунення від влади нинішньої владної коаліції «Грузинська мрія». Ця партія, колись владна у Грузії, нині має 6 місць у грузинському парламенті зі 150.

«Наше завдання – повернення до влади у Грузії, і ми маємо повернутися до влади вже 2018 року. Як нам це реалізувати? Ми маємо здобути перемогу на президентських виборах і на її тлі зруйнувати уряд Іванішвілі… Ми маємо повернути Грузію грузинському народові», – наводять слова Саакашвілі агентства «Новини-Грузія» і «Грузія-онлайн». Бідзіна Іванішвілі – мільярдер, засновник «Грузинської мрії» і колишній прем’єр-міністр Грузії, офіційно відійшов від політики, але, як вважають, залишається реальним керівником своєї сили.

У повідомленнях про заяву Саакашвілі нічого не згадано про плани самого колишнього президента Грузії, який і в Україні, де він свого часу був головою Одеської облдержадміністрації, має свою політичну силу – «Рух нових сил». Саакашвілі нині як особа без громадянства не є громадянином ні Грузії, ні України (обидва громадянства він по черзі втратив) і не може брати безпосередньої участі в політичному житті обох держав.

«Єдиний національний рух» Саакашвілі програв парламентські вибори 2012 року «Грузинській мрії» Іванішвілі. 2013 року, коли завершився другий президентський термін Міхеїла Саакашвілі, висуванець «ЄНР» Давіт Бакрадзе отримав менш ніж 22 відсотки голосів, президентом Грузії став висуванець «Грузинської мрії» Ґіорґі Марґвелашвілі вже в першому турі з більш ніж 62 відсотками голосів. Кампанія до цьогорічних виборів іще не почалася.

У нинішньому складі парламенту Грузії зі 150 місць «Грузинська мрія» має 115. «Єдиний національний рух» на виборах 2016 року здобув 27 місць, але на початку 2017 року в цій партії стався розкол: більшість депутатів від неї перейшли в новостворену партію «Європейська Грузія – Рух за свободу», «ЄНР» нині представлений 6 парламентарями.