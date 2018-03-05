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05 Березень 2018, Київ 09:34
Новини | Політика

Газовий тиск «Газпрому»: виклик для України та Європи – ранковий ефір Радіо Свобода

Україна посилює контроль за в’їздом росіян. Українське кіно чекає на «Оскар». Росія ініціює нову газову війну з Україною.

На ці теми говоритимуть ведуча «Ранкової Свободи» Ірина Гнатишин і гості студії: речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько, експерт із питань міграції Аналітичного центру CEDOS Андрій Солодько; журналіст, кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський, режисер, продюсер Сергій Проскурня, PR- і маркетинг-директор Film.ua Group Поліна Толмачова; член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук і координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко.

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