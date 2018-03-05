Фільм «Форма води» виграв «Оскар» у чотирьох номінаціях

Фільм «Форма води» режисера Ґільєрмо дель Торо здобув чотири нагороди «Оскар», у тому числі й приз як найкраща картина. Фільм розповідає про німу жінку з секретної лабораторії, яка закохується в людину-амфібію.

Урочиста церемонія відбулася в Лос-Анджелесі пізно ввечері 4 березня за місцевим часом, коли в Києві вже був ранок 5 березня.

Актор Ґері Олдман здобув «Оскар» за роль лідера Великої Британії в Другій світовій війні Вінстона Черчілля в фільмі «Темні часи». 59-річний Олдман вважався фаворитом у своїй номінації після відзначення премією «Золотий глобус» та нагородою Гільдії кіноакторів.

Френсіс МакДорманд виграла «Оскар» за найкращу жіночу роль, вона знялася у фільмі «Три білборди на межі Еббінґа, Міссурі».