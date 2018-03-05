На вихідних із Києва вивезли 14 тисяч тонн снігу – КМДА

У суботу та неділю із Києва вивезли 14 тисяч тонн снігу, заявив заступник голови столичної адміністрації Дмитро Давтян. Про це повідомляється на сайті КМДА.

За його інформацією, сніг звозять до пустирів на вулицях Пирогівський шлях, Богатирська, Лютнева, та між вулицями Сигнальна та Медова, а також в інші місця складування снігу, визначені розпорядженням КМДА (всього їх 31).

«Ми знаємо, що у столиці випала рекордна кількість снігу, і до прибирання було залучено близько 700 одиниць прибиральної техніки. Основні магістралі міста, мости та спуски прибирали першочергово. Так само пильнували за прибиранням зупинок транспорту, підходів до підземних і наземних переходів, сходових маршів, тротуарів тощо», – зазначив Дмитро Давтян.

Водночас, за його словами, для швидкого і повноцінного прибирання Києва потрібно 1000 одиниць спецтехніки. Зараз такої кількості у столиці немає, але найближчими роками планується вирішити цю проблему, наголосив Давтян.

В Україні весна почалася із сильних снігопадів і морозів. Зокрема, 1 березня через негоду в Україні закрили шiсть аеропортів: у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах. У Києві 2-3 березня зупиняли навчання в школах.