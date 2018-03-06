Бойовики на Донбасі припинили обстріли ввечері 5 березня – штаб

Штаб української воєнної операції заявляє, що з 16:00 5 березня підтримувані Росією бойовики припинили обстріли, і вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу.

Як ідеться в ранковому зведенні, до 16:00 бойовики тричі порушували перемир’я, внаслідок цих дій зазнав поранення один український військовий.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі в ранкові години 5 березня машини комунальників, які прибирали сніг на північній околиці Горлівки. В угрупованні «ЛНР» звинуватили в обстрілі підконтрольної українській владі території поблизу Щастя так звану «диверсійну групу «Правого сектору».

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що мав набрати чинності, як було ухвалено 2 березня, з півночі 5 березня і стати «повним і безстроковим».