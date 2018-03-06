У Бердичеві від отруєння чадним газом загинули вісім людей

Вісім людей загинули в одній квартирі в місті Бердичів Житомирської області, попередньою причиною фахівці називають отруєння чадним газом.

«5 березня близько 20:00 у місті Бердичів по вулиці Білопільській у квартирі одноповерхового житлового будинку на 12 квартир виявлено вісім загиблих осіб, з них двоє дітей (2017 та 2014 років народження). Попередня причина – отруєння чадним газом. Ознак пожежі не виявлено», – інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У будинку, де сталася трагедія, використовувалося пічне опалення.