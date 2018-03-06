Раду суддів очолив суддя Верховного суду Олег Ткачук

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Олег Ткачук обраний головою Ради суддів України, повідомляє прес-служба ради.
Рішення ухвалили на першому засіданні новообраної Ради суддів України 6 березня.
На засіданні також обрали секретаря ради. Ним стала суддя Господарського суду Києва Оксана Марченко.
Не змогли члени РСУ обрати заступника голови, тому у засіданні ради оголосили перерву.
Про дату наступного засідання мають оголосити додатково.
Раніше Раду суддів очолювала Валентина Симоненко.
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