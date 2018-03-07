На Донбасі загинув український військовий, перемир’я немає – штаб

У зоні бойових лій на Донбасі 6 березня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті минулого тижня в Мінську.

Як ідеться в ранковому зведенні, бойовики здійснили три обстріли позицій Збройних сил України.

В угрупованні «ЛНР» заявили про одне порушення перемир’я з боку українських військових, в угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 6 березня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, що мав набрати чинності, як було ухвалено 2 березня, з півночі 5 березня і стати «повним і безстроковим».