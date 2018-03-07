Через отруєння екс-шпигуна Скрипаля в Лондоні збереться комітет з надзвичайних ситуацій

У Лондоні 7 березня відбудеться зустріч спеціального комітету з надзвичайних ситуацій через події з колишнім співробітником Головного розвідувального управління Росії Сергієм Скрипалем та його дочкою.

Антитерористична поліція Великої Британії оголосила 6 березня, що перебирає на себе відповідальність за розслідування через «незвичайні обставини» справи.

Лондон дасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

«Я кажу урядам усього світу, що жодна спроба позбавити невинну людину життя на території Великої Британії не залишиться безкарною», – сказав Джонсон 6 березня, виступаючи в парламенті. Як заявив голова британського МЗС, невідомо точно, що сталося в Солсбері, «але якщо це так погано, як виглядає, то це буде ще один злочин у переліку злочинів, в яких можна обвинувачувати Росію».

Джонсон припустив, що Британія може посилити санкції проти Росії, проти якої вже діють обмежувальні заходи ЄС і США через її агресію в Україні й інші дії.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала заяву Джонсона, назвавши її «дикою».

У Кремлі заявили, що нічого не знають про можливе отруєння Скрипаля.

Засуджений у Росії за державну зраду колишній офіцер ГРУ Росії 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія залишаються в критичному стані через два дні після того, як їх знайшли непритомними на лавці біля торгового центру в Солсбері на півдні Британії. Британські правоохоронці розслідують можливе їх отруєння невідомою речовиною.

Частина центру міста Солсбері на півдні Британії була закрита, фахівці в захисному одязі проводили роботи зі знезараження вулиць.

Скрипаль – колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великої Британії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великої Британії померла його дружина, а торік під час відвідин Росії за загадкових обставин помер і 44-річний син колишнього шпигуна.